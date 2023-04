«Dormi com mil mulheres e fingi lesões durante toda a carreira»

Carlos Raposo, atualmente com 60 anos, ficou conhecido no mundo do futebol como Kaiser, devido à suposta semelhança com a lenda alemã Franz Beckenbauer quando era criança. Ainda assim, e ao contrário do jogador germânico, não deu nas vistas dentro das quatro linhas.O brasileiro usava o seu charme para conseguir contratos profissionais com clubes e costumava simular lesões, como o próprio admitiu. Mas não era tudo, visto que também era muito mulherengo. "Sou o melhor jogador de futebol que nunca jogou futebol... dormi com mil mulheres e fingi estar lesionado a carreira inteira", revelou Kaiser, no documentário 'O maior jogador de futebol que nunca jogou futebol', que retrata a sua carreira.No referido documentário, Kaiser relembrou ainda outra história curiosa. "Numa época, no clube onde eu jogava, queriam muito que eu fosse a jogo e eu tinha um amigo dentista. O presidente do clube aproximou-se e disse-me que nunca jogava. E eu respondi: 'Tenho o atestado aqui e finalmente descobriram o meu problema: é um problema dentário'. Foi pura mentira", contou.