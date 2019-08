Dos golos que não festeja às garrafas que pontapeia: Mourinho diz que não finge nada

José Mourinho deu uma entrevista à Sky Sports em que explicou que em privado é uma pessoa bem diferente do que os adeptos veem no campo, garantindo, por outro lado, que não finge comportamentos."Provavelmente a culpa é minha, sou muito fechado. Quando trabalho preciso da minha solidão, o treinador de futebol é muitas vezes um homem sozinho. Sozinho com os seus pensamentos, com as decisões. Podes ter um staff e pessoas que trabalham contigo, mas a palavra-chave é decisão", considerou o técnico, que no final do ano deixou o Manchester United."Tenho tendência a fechar-me numa concha e provavelmente a culpa é minha. Sou muito diferente do que as pessoas veem nos 90 minutos, da forma como pareço diante das câmeras. Às vezes na rua dizem-me que pareço mais novo, mais gordo ou mais magro. Ou mais alto ou mais baixo... A televisão muda as perspetivas", acrescentou.O treinador português, que continua desempregado, assegura que não gosta de fingir. "Sou o que sou, não finjo. Vejo gente a fingir, mas eu não sou assim. Quando estou no banco e não celebro um golo é porque estou concentrado no que se segue. É natural quando atiro ou pontapeio garrafas. Sou como as pessoas me veem, se tiver razões para sorrir, sorrio. Gosto de sorrir, não consigo explicar."