Douglas Aurélio pode regressar a Portugal na reabertura do mercado de transferências. O atacante de 23 anos, nos quadros dos cipriotas do Pafos, recebeu sondagens de emblemas da 1.ª Liga, apurouNa primeira metade de 2022/23, o jogador formado no Sporting esteve emprestado ao Riga, da Letónia, onde registou bons números (7 golos e 6 assistências em 23 jogos). Tendo em conta esse impacto, o Pafos, com quem tem contrato até 2024, gostaria de reintegrá-lo, no entanto a hipótese mais provável passa pela saída em definitivo. Há, ainda, interesse de clubes dos segundos escalões de Espanha e Itália, todavia o luso-brasileiro dá prioridade ao regresso a Portugal.Após a formação na Academia do Sporting, Douglas Aurélio passou pelo BSAD e os sub-23 do Estoril.