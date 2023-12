Douglas Aurélio pode voltar a Portugal em janeiro

Douglas Aurélio tem em vista a mudança de ares na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, e entre as possibilidades em cima da mesa está o regresso a Portugal, apurouO extremo, que no currículo conta com passagens nas camadas jovens do Sporting, realizou uma época a alto nível no Riga FC, vice-campeão da Letónia, com 11 golos e outras tantas assistências em 43 partidas. As boas exibições colocaram-no no radar de várias equipas, entre os quais o Hearts (Escócia) e o Jagiellonia (Polónia), que inclusivamente nas últimas semanas chegaram a apresentar propostas pelo atacante. Há, também, o interesse de três equipas primodivisionárias de Portugal.Antes do Riga, o luso-brasileiro, de 24 anos, representou o Pafos (Chipre), os sub-23 do Estoril e a equipa principal do B SAD.