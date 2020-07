Douglas recorda caso de doping no Sporting: «Foi uma decisão estúpida»

O defesa central Douglas está sem clube desde que saiu de Alvalade, depois de ter rescindido o contrato com o Sporting na sequência de um caso de doping, em que acusou positivo, em abril de 2017. Um episódio que o jogador recordou em entrevista à revista holandesa 'Voetbal International'.





"Cometi erros mas aprendi com eles", começa por dizer o futebolista, lembrando como a passagem por Alvalade virou um verdadeiro pesadelo "Sentia-me um pouco pesado, estava a falar com um amigo e ele deu-me um diurético. Lembro-me que fiquei na dúvida, mas não pensei que poderia ter problemas e por isso tomei o comprimido nessa noite. No dia seguinte, tivemos um controlo antidoping no treino. Não me tinha dopado, não tinha nada a esconder", conta Douglas.Mas havia motivos de preocupação, tal como se confirmou posteriormente. "O meu mundo desabou. Foi um pesadelo, caiu-me tudo", admite o jogador: "A decisão de tomar o comprimido foi minha. Foi uma decisão estúpida, lamento, mas não culpo o meu amigo.""Se tivesse ido para um clube inglês, como queria, tudo teria sido diferente", refere ainda o defesa que pretende voltar ao ativo na próxima temporada.