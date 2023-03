Drama na Argentina: jogador do Colón está desaparecido e carro foi encontrado neste estado

Brian Fernández, avançado argentino de 28 anos que está vinculado ao Colón, está desaparecido há mais de uma semana e esta segunda-feira surgiu o sinal que fez soar os alarmes no país. O carro do jogador, um BMW, foi encontrado num bairro de Santa Fé, no estado que as imagens acima documentam: abandonado, com vidros partidos e sem rodas.De acordo com uma testemunha, citada pelo 'Aire Santa Fé', o carro foi abandonado no domingo junto a uma estrada principal, tendo o seu condutor sido levado do local numa moto. Se era Brian Fernández ou outra pessoa... ninguém sabe. O que é certo é que, segundo o 'Ole', no Colón não há notícias do avançado desde a semana passada, altura na qual o técnico Pipo Gorosito o afastou dos trabalhos da equipa devido a recorrentes episódios de disciplina - essencialmente faltou aos treinos várias vezes -, e a preocupação cresce a cada dia que passa.Formado no Defensa y Justicia e com passagens pelo futebol francês (Metz), chileno (Unión La Calera), mexicano (Necaxa) e norte-americano (Portland Timbers), Brian Fernández assinou pelo Colón em 2020, mas uma série de problemas, nomeadamente por consumo de estupefacientes, e outras questões extra-jogo (em outubro foi detido por causar distúrbios junto a uma paragem de autocarro) complicaram a sua afirmação.Ainda recebeu um voto de confiança no ano passado, com a renovação até junho, mas as recorrentes faltas aos treinos ditaram o seu afastamento. Gorosito perdeu a paciência com o seu pupilo, que afetado por toda a situação não dá sinais há mais de uma semana...