Susto na Holanda: Bas Dost cai inanimado no AZ Alkmaar-NEC Nijmegen

Muita aflição e jogadores à beira das lágrimas: as imagens do susto com Bas Dost

Bas Dost caiu inanimado ao minuto 90 do AZ Alkmaar-NEC Nijmegen, a contar para a 10.ª jornada do campeonato holandês. O experiente avançado, que já passou pelo Sporting, estava a assinalar uma bela exibição, com um golo e uma assistência, quando já perto do final acabou por cair inanimado perto do círculo do meio-campo. Os companheiros de equipa avisaram o árbitro, que assim que se apercebeu do sucedido suspendeu a partida e deu ordens para a entrada da equipa médica. Entretanto, os dois clubes já informaram que o encontro não será reatado.Até ao momento, sabe-se que Bas Dost está consciente, tendo o futebolista de 34 anos levantado o braço quando estava a ser retirado do campo, como é possível ver-se numa das imagens que ilustram este artigo.O Sporting, clube que o holandês representou entre 2016 e 2019,, desejando "as melhoras" ao avançado.