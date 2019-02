Drenthe perdeu 22 quilos em oito meses e espanhóis revelam o segredo

A citação acima pertence ao holandês Royston Drenthe, que aos 31 anos, e depois de uma paragem de duas temporadas, decidiu voltar aos relvados para representar o Sparta Roterdão. Um regresso apenas possível graças à transformação física que operou, a qual o jornal espanhol 'AS' explicou esta quinta-feira, num artigo no qual revelou os segredos que levaram à incrível perda de peso do internacional holandês.

Segundo o jornal espanhol houve muitos fatores a pesar nesta mudança, a começar desde logo pela decisão de Drenthe em procurar ajuda, através de personal trainers e também uma equipa especializada em nutrição.No plano do treino, Drenthe 'massacrou-se' no ginásio para eliminar gordura e aumentar a massa muscular, para além de perder peso, algo que também potenciou através de exercícios de CrossFit, com trabalho com cordas para a zona superior, assim como burpees ou agachamentos para trabalhar a zona inferior. Além destas duas atividades, o holandês conciliou este trabalho com a prática do boxe, o que o ajudou também no aspeto cardiovascular.Em relação à alimentação, uma das coisas que Drenthe teve de perceber foi que o seu corpo já não é o mesmo de quando tinha 20 anos e que qualquer fuga do plano demorará muito mais a ser recuperada. "Tenho 31 anos e se quero estar bem tenho de me cuidar. Não é como antes, quando tinha 20 anos e estava em Madrid. Comia um hamburguer e não havia problema. No dia seguinte não se notava. Agora se não como ou durmo bem não consigo treinar com estes miúdos de 18 anos. Cuido-me e faço dieta", assume.Por fim, o holandês admite que a mudança também se processou no aspeto psicológico, já que a 'fuga' de duas temporadas, na qual esteve afastado dos holofotes da imprensa, o ajudou a mudar, já que lhe permitiu estar junto da sua família.Mudanças que levaram o extremo a convencer no Sparta Roterdão, equipa que lhe deu uma oportunidade para voltar a jogar e na qual já disputou 20 encontros na presente temporada, nos quais marcou quatro golos.