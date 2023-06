Dzeko reforça o ataque do Fenerbahçe

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado bósnio Edin Dzeko vai ser jogador do Fenerbahçe, ex-clube de Jorge Jesus, que oficializou esta quinta-feira a transferência, anunciando um contrato válido até junho de 2025 com o ex-jogador do Inter Milão.

O veterano de 37 anos, que no sábado defrontou Portugal ao serviço da sua seleção, chega a custo zero, após terminar contrato com o clube nerazurri, e vai receber 4,2 milhões de euros por temporada.

Dzeko ocupa a vaga de ataque deixada pelo equatoriano Enner Valencia, agora jogador dos brasileiros do Internacional de Porto Alegre, tendo sido o melhor marcador da equipa na última temporada, com 29 golos.

O Fenerbahçe aposta no máximo goleador da Bósnia e autor de mais de 300 golos na carreira em clubes como Wolfsburgo, Manchester City e Roma, para reconquistar o campeonato turco, que não vence desde 2014.