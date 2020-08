"É mais provável Messi ir para o PSG do que Neymar voltar ao Barcelona." As palavras são de Wagner Ribeiro, empresário do internacional brasiliero.





O Barcelona está a criar uma nova equipa à imagem do treinador Ronald Koeman e muitas são as saídas e entradas previstas para a formação catalã. O nome de Neymar é mais uma vez associado ao clube catalão, mas o seu empresário afasta para já essa possibilidade, afirmando que o internacional brasiliero está feliz no PSG, disputando a final da Liga dos Campeões este sábado em Lisboa frente ao Bayern Munique."Por que razão deixaria Neymar o PSG? Houve um momento em que, por causa das lesões, andava triste e estava disposto a siar, a voltar ao Barcelona ou ir para o Real Madrid, mas agora não. Podemos ver como está feliz", afirmou Wagner Ribeiro."Neymar está satisfeito e penso que ficará pelo menos mais dois anos no PSG. Não tenho qualquer dúvida que atualmente há mais possibilidades de Messi ir para o PSG do que Neymar voltar ao Barcelona ", concretizou Wagner Ribeiro.