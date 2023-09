Eden Hazard ainda sem clube: «É altura de beber algumas cervejas»

Depois de rescindir o contrato com o Real Madrid em junho, Eden Hazard ainda não tem clube. Durante o mercado de transferências, o avançado, de 32 anos, foi associado a muitos emblemas, mas também surgiram rumores de que iria pendurar as botas. No trailer da série documental ‘Believe’, dedicada à seleção belga, Hazard alimenta esse ‘burburinho’."É altura de desfrutar a vida com a minha família e amigos. Beber algumas cervejas Jupiler", começou por dizer o antigo internacional belga, que renunciou à seleção em dezembro de 2022: "Serei sempre um adepto dos Diabos Vermelhos. E do futebol bonito. Usei sempre a braçadeira de capitão com muita honra", atirou.Recorde-se que, em 2019, Eden Hazard foi do Chelsea para o Real Madrid, mas que nunca se conseguiu impor nos merengues, principalmente por causa das inúmeras lesões que teve enquanto esteve em Espanha.