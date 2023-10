Eden Hazard anuncia adeus ao futebol: «Temos de parar na altura certa»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eden Hazard (@hazardeden_10)

Eden Hazard anunciou, esta terça-feira, o final da sua carreira de futebolista. Numa longa mensagem publicada nas redes sociais, o internacional belga de 32 anos explica que chegou a "hora certa" para se despedir."Temos de nos ouvir e dizer stop na altura certa. Depois de 16 anos e mais de 700 jogos disputados, decidi terminar a minha carreira como futebolista profissional. Pude realizar o meu sonho, joguei e diverti-me em muitos campos à volta do mundo. Durante a minha carreira tive a sorte de conhecer fantásticos managers, treinadores e companheiros de equipa - obrigada a todos por esses tempos maravilhosos, vou sentir a vossa falta. Quero também agradecer aos clubes pelos quais joguei: Lille, Chelsea e Real Madrid; e obrigado à Federação belga pela minha seleção. Um agradecimento especial à minha família, amigos, conselheiros e às pessoas que estiveram junto a mim nos bons e maus momentos. Finalmente, um grande obrigado a vocês, meus fãs, que me seguiram todos estes anos e joguei em todo o lado com o vosso encorajamento. Agora é tempo de desfrutar com as pessoas que me são queridas e ter novas experiências. Vemo-nos fora dos relvados em breve, meus amigos", pode ler-se.