Eden Hazard recusou proposta árabe de 1 milhão de euros por semana: «Tenho muito dinheiro»

John Obi Mikel, médio nigeriano que jogou durante cinco temporadas com Eden Hazard no Chelsea, contou no podcast de Rio Ferdinand, intitulado 'Vibe With Five', que o avançado belga recusou propostas da Arábia Saudita pouco depois de anunciar o final da carreira, aos 32 anos, no mês passado.Obi Mikel explicou que o ex-jogador do Chelsea e do Real Madrid teve três propostas da Liga árabe, com um salário a rondar os 1,1 milhões de euros por semana, e que lhe perguntou: "Devia ir para a Arábia Saudita ganhar 1,1 milhões por semana e depois? Mikel, tenho muito dinheiro. Já sabes como vivo a minha vida, não gasto demasiado. Tenho dinheiro para viver com a minha família e criar os meus filhos."Rio Ferdinand, por sua vez, disse entender e respeitar a decisão de Hazard.