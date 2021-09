Éder a caminho da Arábia Saudita 

O Al-Raed, equipa da Arábia Saudita, deve ser o próximo clube de Éder. O atacante, herói da seleção portuguesa no Europeu de 2016, tem mantido negociações com o emblema saudita, depois de quatro anos ao serviço dos russos do Lokomotiv.





Ao queapurou, o acordo está praticamente fechado e o internacional português, agora com 33 anos, deve mesmo viajar e assinar na próxima terça-feira.Formado no Adémia, clube de Coimbra, Éder passou ainda pelo Oliv. Hospital, Tourizense, Académica e no Sp. Braga, em Portugal, antes de rumar ao País de Gales, onde vestiu a camisola do Swansea. Depois disso, e antes de rumar à Rússia, o avançado jogou também duas temporadas no Lille, de França. Segue-se nova aventura no estrangeiro, agora no Al-Raed, clube onde também alinham Christian Atsu e Renê Santos, jogadores que passaram pelo futebol português.