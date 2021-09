Éder na Arábia Saudita para assinar pelo Al-Raed

Éder será apresentado nas próximas horas como reforço do Al-Raed, da Arábia Saudita. Tal como Record já tinha avançado em exclusivo, o internacional português vai assinar um contrato válido por uma temporada com o clube saudita, isto depois de quatro épocas em que esteve na Rússia, ao serviço do Lokomotiv.





Éder, herói nacional ao apontar o golo da vitória de Portugal na final do Europeu de 2016, diante da França, já está em solo saudita. Esta terça-feira conhecerá as instalações do seu novo clube e fará os primeiros exames médicos, antes de poder apresentar-se aos treinos, orientados pelo espanhol Pablo Machín.Depois de ter jogado no País de Gales, ao serviço do Swansea, e em França, no Lille, para além, claro, dos anos que passou na Rússia e em Portugal, Éder abraça agora um novo projeto, numa transferência intermediada pelo agente português André Portulez.