Edgar lidera formação do Shakhtar e apanhou miúdo a chorar: «Não consegue falar com os pais» Há 40 jovens do Shakhtar a viver em Kiev e que são oriundos de Donetsk, uma cidade em guerra