Edin Dzeko vai jogar no Fenerbahçe

O avançado bósnio Edin Dzeko, que nas duas últimas temporadas representou o Inter Milão, vai ser jogador do Fenerbahçe, anunciou esta quinta-feira o clube turco, que na última temporada foi orientado por Jorge Jesus.

"Edin Dzeko viajará para Istambul para realizar os exames médicos e finalizar os pormenores da transferência", indicou o Fenerbahçe em comunicado.

O avançado bósnio, de 37 anos, estava em fim de contrato com o Inter Milão, clube ao qual chegou em 2021, proveniente da Roma, depois de ter representado também o Manchester City e o Wolfsburgo.

Dzeko, que no sábado foi titular na derrota por 3-0 da Bósnia-Herzegovina frente a Portugal, soma 129 internacionalizações e é o melhor marcador da seleção do seu país, com 64 golos.

O Fenerbahçe, equipa da qual o português Jorge Jesus anunciou a saída há cerca de uma semana, terminou a Liga turca na segunda posição, e venceu a Taça da Turquia.