Editor da 'France Football': «Ronaldo nos nomeados para a Bola de Ouro? Nem foi tema de discussão»

Vincent Garcia, editor-chefe da 'France Football' e um dos principais responsáveis pela atribuição da Bola de Ouro, concedeu uma entrevista ao portal alemão 'TZ' onde falou sobre a ausência de Cristiano Ronaldo, que pela primeira vez desde 2004 não está entre os nomeados para o prémio."A ausência de Ronaldo não foi, de todo, tema de discussão entre a comissão. Não brilhou no Mundial e joga numa liga que tem visibilidade limitada [Arábia Saudita]. Ainda assim, continua a ser um grande jogador", referiu, antes de abordar os 'leaks' que apontam Messi como favorito."Sempre houve rumores. Este é um jogo para os meios de comunicação. Compreendemos o desejo de anunciar antecipadamente o vencedor da Bola de Ouro, mas nem sempre devemos acreditar nos rumores. Poucas pessoas sabem disso", prosseguiu.Garcia deixou ainda muitos elogios a Bellingham, considerando que o médio inglês é "um sério candidato à Bola de Ouro" no futuro. "É [um jogador] mesmo impressionante. É um sério candidato, especialmente se continuar a ter um bom desempenho no Real Madrid e se a Inglaterra brilhar no Europeu. É um jogador versátil, inteligente e muito maduro para a sua idade", rematou.Refira-se que a cerimónia da Bola de Ouro se realiza amanhã, segunda-feira.