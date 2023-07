Efeito Messi: camisolas do argentino esgotam em menos de uma hora na loja do Inter Miami

É caso para dizer que o efeito Messi já se começa a fazer notar nos Estados Unidos. O astro argentino foi, na madrugada desta segunda-feira, apresentado no Inter Miami , e o clube colocou à venda, no mesmo dia, algumas camisolas com o nome e o número do craque que esgotaram... em menos de uma hora.Essas unidades, refira-se, estiveram à venda na loja que se situa no interior do estádio do Inter Miami - o DRV PNK Stadium - por 200 dólares, o equivalente a cerca de 177 euros.Algumas horas depois, o clube norte-americano disponibilizou a camisola de Lionel Messi na loja online, mas as entregas têm um período de espera estimado de 90 dias. Nessa circunstância, o valor é de 194 dólares (172 euros).