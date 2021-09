Efeito Ronaldo: apostas portuguesas no Man. United aumentaram e na Juventus diminuíram

O impacto da transferência de Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United não se fez sentir apenas dentro de campo, mas também nas apostas desportivas. Segundo dados da 'Betano', os apostadores portugueses reduziram as apostas no clube italiano e aumentaram as no United.





"As apostas online dos utilizadores portugueses no jogo da Juventus frente ao Nápoles, da 3ª jornada da Série A, diminuíram 66% em relação à jornada anterior, quando Cristiano Ronaldo ainda pertencia ao clube italiano. Por outro lado, no jogo do passado sábado entre Manchester United e Newcastle, que assinalou o regresso de Ronaldo a Old Trafford, os red devils registaram um aumento de 19% de apostas portuguesas na Betano, em comparação com o encontro da jornada anterior", pode ler-se no comunicado da casa de apostas.De resto, as apostas sobre quem marcaria nesta partida do United também ficaram concentradas em CR7: "Cristiano Ronaldo reuniu mais de 80% das preferências dos utilizadores, assumindo o lugar até então ocupado por Bruno Fernandes, que neste jogo reuniu apenas 15% das preferências."