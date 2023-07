Egipto: Bruno Romão assume comando técnico do Pharco FC

View this post on Instagram A post shared by Bruno Romão (@brunoalexandreromao)

Bruno Romão é o mais recente português a deixar-se encantar pelo futebol árabe. Não motivado pelos milhões com que acenam da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos, mas sim pelo projeto que lhe é apresentado pelo Pharco FC, nono classificado da Liga do Egito.Esta será a segunda passagem do técnico português, de 39 anos, pelo emblema egípcio, onde esteve como treinador-adjunto na temporada 2017/18. Será a primeira experiência de Romão como treinador principal, depois de um longo percurso como adjunto, inclusive na seleção de Cabo Verde, numa equipa técnica comandada pelo português Rui Águas.Foi através das redes sociais que Bruno Romão anunciou o acordo celebrado como o Pharco FC, que será válido até final da temporada. "Que comece esta desafiante missão por terras egípcias com a mesma ambição que me trouxe até aqui!", escreveu o treinador, que iniciou a carreira nas camadas jovens do Clube Oriental de Lisboa e que nas duas épocas anteriores trabalhou no Busan Ipark da Coreia do Sul, como adjunto de Ricardo Peres.