Egito: Jesualdo Ferreira enfrenta Ricardo Soares

Há uma certeza para a final da Taça do Egito, que se realiza esta noite (20h) no Cairo International Stadium. Qual? O troféu será arrecadado por um treinador português, Jesualdo Ferreira (Zamalek) ou Ricardo Soares (Al Ahly). Este vai ser o terceiro braço de ferro entre os dois lusos, que contabilizam cada qual um triunfo. O Gil Vicente de Ricardo Soares bateu (2-1) o Boavista de Jesualdo Ferreira a 5 de fevereiro de 2021 na 17.ª jornada da Liga 2020/21, tendo o conjunto axadrezado respondido com a mesma moeda (2-1) a 19 de maio na 34.ª ronda. O Al Ahly é o atual detentor do troféu e o recordista de vitórias na prova (37), surgindo o Zamalek (27) na segunda posição. Na bancada estará Rui Vitória. "Ainda não falei com nenhum dos portugueses, mas deverei fazê-lo amanhã", adiantou o selecionador egípcio.