Eintracht Frankfurt já falou com o PSG sobre Kevin Trapp: «Queremos contar com ele»

Fredi Bobic, diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, contou à imprensa alemã já falou com Leonardo, brasileiro que exerce as mesmas funções no PSG, no sentido de o clube alemão voltar a contar com o guarda-redes Kevin Trapp, pretendido pelo FC Porto.





"Já falámos várias vezes com o PSG e correu bem. Eles têm a sua opinião e o Leonardo terá a sua sobre a sua venda, ou se vão apostar nele para titular. Ainda não sabem o que querem fazer com o Trapp. Nós queremos contar com ele, agora vamos ver se vai ser rápido, ou vai levar o seu tempo", referiu aquele responsável.Na época passada o guarda-redes alemão esteve emprestado, mas esta época há a possibilidade de ficar em Paris, uma vez que o PSG perdeu Buffon - regressou à Juventus - e Alphonse Aréola parece estar de saída para o Montpellier.