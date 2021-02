‘El Loco’ Abreu acabou de assinar pelo 30º clube da carreira mas já tem acordo com o 31º

Sebastián ‘El Loco’ Abreu foi esta semana apresentado pelo Athletic Club de Minas Gerais, do Brasil, um emblema que está de volta aos campeonatos estaduais depois de um hiato de 50 anos.





Informamos que el experimentado delantero Sebastián Abreu tiene un acuerdo de palabra para defender nuestra camiseta en el próximo @CampeonatoAUF.



¡Bienvenido a Sud América, @loco13com! #EstamosDeVueltA pic.twitter.com/79PXpTWGWk — Sud América (@IASA1914) February 7, 2021

Com uma carreira iniciada em 1993, o Athletic é o 30º clube da carreira de ‘El Loco’, mas já se sabe que não vai ser o último.Aos 44 anos, o avançado já aceitou outro convite proveniente do Uruguai e vai ser jogador do Sud América a partir de Abril.