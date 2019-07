Ele não pára: 'Loco' Abreu assina pelo 29.º clube da carreira

Se há coisa que Sebastián Abreu faz jus é à sua alcunha. 'Loco' Abreu, avançado uruguaio de 42 anos, assinou, na madrugada de ontem, contrato com o Boston River, clube que milita o principal escalão uruguaio de futebol e aumentou para 29 o número de clubes que já representou durante a carreira de jogador de futebol profissional.





Depois de ter orientado, na última temporada, o Santa Tecla, clube pelo qual conquistou a Taça de El Salvador e alcançou o 2.º lugar na campeonato, Sebastián Abreu prepara-se para voltar a ser jogador de futebol e nada melhor do que o seu país de origem para o fazer. De acordo com o 'El País', o avançado uruguaio deverá envergar o número '29' com a camisola do Boston River.