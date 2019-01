Nakajima pode ser 'arma' para PSG contornar fair-play financeiro

A contratação de Shoya Nakajima por parte do Al Duhail de Qatar, treinado por Rui Faria, não passa de uma manobra para o PSG contornar as regras do fair play financeiro. Quem avança com a denúncia é o jornal espanhol 'AS', que estranha o facto de o jogador japonês, pretendido pelo FC Porto e por alguns clubes da Premier League, acabar por ir parar ao Al Duhail por uns impressionantes 35 milhões de euros. A contratação mais cara da história do futebol do país.O PSG e o Al Duhail são ambos propriedade da família real qatari - Hamad Al Thani é o dono do clube francês e presidente da formação qatari - por isso, avança o mesmo jornal, não será de estranhar se Nakajima (ex-Portimonense) acabar por reforçar o clube parisiense num futuro próximo.O PSG está na mira da UEFA, por causa das regras do fair play financeiro, e precisa de realizar mais-valias para poder equilibrar as contas antes de gastar em reforços.