Emiliano Martínez: «Ser campeão no Maracanã e em Wembley é um sonho do qual não sei se vou querer acordar»

Emiliano Martínez, guarda-redes da seleção argentina, assumiu estar a viver um sonho. "Ser campeão no Maracanã e em Wembley é um sonho do qual não sei se vou querer acordar", disse o guardião de 29 anos que atua no Aston Villa, em declarações citadas no site oficial da UEFA.

Já Lautaro Martínez, avançado que esta noite brilhou com um golo e uma assistência, enalteceu a relação entre todos os jogadores e a proximidade com o público argentino. "A verdade é isto é impagável. Estamos muito contentes pelo presente, pelo jogo que fizemos e pelo grupo que somos. A verdade é que é muito bonito ver o afeto que temos uns pelos outros desde que iniciámos este processo. Sentimo-nos sempre perto dos nossos adeptos e isso ajuda-nos porque é uma mais-valia", disse.

Di María mostrou-se "muito feliz" pela conquista da Finalíssima, sublinhando a mudança que houve no grupo desde a conquista da Copa América.

"Estou muito feliz por conquistar este título. Quero dedicá-lo às nossas famílias, que estão sempre a acompanhar-nos e a apoiar-nos, mas também a todas as pessoas que estão hoje aqui presentes. Isto é uma loucura", começou por dizer o jogador que está de saída do Paris Saint-Germain, continuando: "Tudo mudou depois da Copa América. Pegámos nessa bagagem e agora estamos a aproveitar dentro de campo sempre que jogamos, passamos um bom momento e as coisas acabam por fluir muito mais facilmente. Estamos entusiasmados mas temos que manter os pés bem assentes no chão."