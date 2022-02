Emiliano Sala sofreu uma "intoxicação severa" antes da queda do avião onde seguia

Continuam a surgir novos desenvolvimentos no caso de Emiliano Sala. Desta vez, análises feitas ao sangue do ex-jogador argentino indicam que este terá sofrido, tal como explica a 'Marca', uma "intoxicação severa" antes da queda do avião onde seguia, tendo sido exposto a "altos níveis de monóxido de carbono" e apresentando um "nível de saturação sanguínea de 58 por cento".A mesma fonte explica ainda que Sala estaria "profundamente insconsciente" no momento do impacto da aeronave com o mar.