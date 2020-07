Emirados Árabes Unidos: Rui Tavares no Khorfakkan

O português Rui Tavares, treinador de guarda-redes, comprometeu-se com o Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, clube que terminou a época passada no 12º posto e tem como treinador Raúl Caneda, proveniente do Umm-Salal, do Qatar.





Rui Tavares, de 41 anos, já tem uma experiência significativa no futebol asiático, pois passou os últimos seis anos no Irão, passando por três clubes diferentes: Tractor (com Toni no comando), Zob Ahan e Sepahan.O Khorfakkan é um clube sem grandes tradições no futebol local e sagrou-se campeão da 2ª Divisão em 2018/19. O objetivo dos seus responsáveis passa por conferir crescente competitividade à equipa, aproximando-a do nível das principais referências do futebol dos Emirados.