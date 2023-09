Emirados de Paulo Bento batem Costa Rica e Qatar de Carlos Queiroz empata frente à Russia

O Qatar empatou esta terça-feira com a Rússia (1-1), enquanto os Emirados Árabes Unidos (EAU) venceram a Costa Rica (4-1), em jogos particulares das seleções comandadas pelos técnicos portugueses Carlos Queiroz e Paulo Bento, respetivamente.

O avançado Ahmed Alaa, que atua no Abu Qir Semad, deu vantagem ao Qatar, aos 70 minutos, mas o defesa Aleksandr Soldatenkov, que joga no Krylya Sovetov, devolveu a igualdade aos russos, em cima do minuto 90.

Já no duelo entre a Costa Rica e os EAU, disputado no estádio Maksimir, em Zagreb, na Croácia, a formação de Paulo Bento dominou as operações, sobretudo durante a primeira parte, chegando ao intervalo com uma vantagem de três golos, apontados por Alghassani (16'), Canedo (23') e Salmeen (38').

No arranque do segundo tempo, Alghassani repetiu a dose e fez o 4-0, aos 53', e o melhor que a formação costa-riquenha conseguiu foi marcar o golo de honra, aos 64', por Julio Cascante.