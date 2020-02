Emmanuel Adebayor assina pelos paraguaios do Olimpia

O futebolista togolês Emmanuel Adebayor, de 35 anos, vai representar o Olimpia na temporada de 2020, informou esta terça-feira o quinto classificado do campeonato de abertura do Paraguai.

Através da página oficial do Twitter, o Olímpia, adversário do Santos, de Jesualdo Ferreira, no grupo G da Taça Libertadores, informou a chegada do ponta de lança, que tinha deixado os turcos do Kayserispor.

Durante a carreira, Adebayor representou clubes como Metz, Mónaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace e Basaksehir.