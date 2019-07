Emmanuel Amunike deixa cargo de selecionador da Tanzânia

O ex-jogador internacional nigeriano Emmanuel Amunike, antigo jogador do Sporting, deixou o cargo de selecionador da Tanzânia, após acordo com a federação daquele país africano, que foi esta terça-feira divulgado.A saída de Amunike acontece depois de a seleção tanzaniana ter sido eliminada na fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, competição em que foi última classificada no grupo C, sem qualquer ponto.A Tanzânia perdeu com o Senegal, por 2-0, com o Quénia, por 3-2, e com a Argélia, por 3-0.O antigo jogador assumiu a seleção da Tanzânia depois de ter treinado os escalões de formação da Nigéria.