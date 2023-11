Incrível: campeão sueco foi decidido pela diferença de golos

Foi sofrer até ao fim... literalmente. O Malmö sagrou-se hoje campeão sueco pela 23.ª vez na história após vencer (1-0) na receção ao Elfsborg, mas a verdade é que esta conquista teve contornos absolutamente inacreditáveis e impróprios para cardíacos, visto que estas duas equipas terminaram a prova com os mesmos 64 pontos, tendo tudo ficado decidido com recurso à diferença de golos. A explicação é simples.O Elfsborg entrou para a derradeira jornada com mais três pontos do que o Malmö, mas sabia que a derrota lhe tiraria o título porque o Malmö tinha uma diferença de golos favorável. Assistiu-se a uma verdadeira final como era de esperar... e acabou por se confirmar aquilo que o Elfsborg não queria. Aos 74 minutos, Isaac Kiese Thelin marcou o único golo do encontro e fixou o seu nome numa das páginas mais douradas do clube, que terminou com um saldo positivo de 35 golos contra 33 do adversário. É a prova que tudo pode ser decidido no mais ínfimo detalhe.