Empate deixa Palmeiras de Abel Ferreira mais perto das meias-finais da Libertadores

O Palmeiras, equipa comandada pelo treinador português Abel Ferreira foi esta terça-feira ao campo do São Paulo empatar 1-1, no jogo de abertura dos quartos-de-final da Taça Libertadores.





O dérbi da cidade de São Paulo ficou marcado por duas equipas bem encaixadas que tiveram dificuldades em desbloquear o resultado. Apenas aos 54 minutos Luan abriu a contagem para a equipa tricolor. Porém, aos 74 a equipa do Palmeiras empatou por intermédio de Patrick, mantendo-se o empate até ao final do jogo.Com este resultado a equipa de Abel Ferreira encontra-se em vantagem na eliminatória devido aos tentos marcados fora de casa. Um empate sem golos na segunda mão poderá ser suficiente para que o 'Verdão' alcance as meias finais da competição onde poderá encontrar o vencedor da eliminatória entre o River Plate e o Atlético Mineiro.