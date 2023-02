Empresário de Atsu: «Conseguimos localizar o quarto e encontrámos dois pares de sapatos dele»

Nana Sechere, o empresário de Christian Atsu, deixou esta terça-feira uma série de publicações no Twitter a dar conta da situação em que se encontram as buscas pelo antigo futebolista do FC Porto, que se foi dado como desaparecido na sequência do forte sismo que abalou a Turquia na semana passada. A família do jogador está em Hatay, à espera de notícias."Estou na zona do terramoto, em Hatay, com a família do Christian. O cenário é inimaginável e os nossos corações estão partidos, por todas as pessoas que foram afetadas", começou por escrever o empresário."Durante a minha permanência na cidade conseguimos localizar o quarto do Atsu e encontrámos dois pares de sapatos dele. Ontem recebemos a confirmação de que as imagens térmicas mostravam sinais de até cinco vidas, no entanto disseram-me que a única confirmação real de vida é através da visão, cheiro ou som e, infelizmente, não conseguimos localizar o Christian", acrescentou.Nana Sechere alertou para o facto de as autoridades tucas precisarem de mais recursos. "É uma situação difícil e estamos extremamente gratos a todas as equipas de resgate, turcas e estrangeiras, aos cidadãos locais e aos voluntários, pelos seus esforços e pela resposta no resgate aos sobreviventes. Contudo, precisamos urgentemente de mais recursos, incluindo de um tradutor no terreno. As coisas estão a acontecer incrivelmente devagar e, como resultado, muitos resgates estão a ser atrasados. Estão a perder-se vidas devido à falta de recursos disponíveis para os trabalhadores."E deixou um recado ao Hatayspor, o atual clube do ganês. "É lamentável que o clube não esteja connosco no terreno, lado a lado, na procura pelo Christian. A sua posição e influência, acompanhada pelo seu conhecimento local, seria extremamente útil. Imploramos ao presidente do clube e ao presidente da câmara de Hatay, Lütfü Savas, que forneçam recursos adicionais para acelerar os esforços de resgate como prioridade."