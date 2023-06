Empresários de Arda Güler exigem comissão 'assustadora'

Nenhum analista parece duvidar do potencial de Arda Güler e os empresários do jovem jogador do Fenerbahçe estão apostados em aproveitar a 'boleia' dessas certezas. De tal forma que, segundo adianta o jornalista Matteo Moretto, estarão a exigir uma comissão de transferência vista como 'assustadora' pela imprensa internacional: 20 milhões de euros!Um valor elevadíssimo, especialmente quando falamos de um jovem jogador de 18 anos, que para todos os efeitos apenas se mostrou na realidade turca. Por outro lado, o valor exigido torna-se ainda mais surreal se for tido em conta que o custo da operação entre clubes se fixará no máximo em 17 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. Quer isto dizer que, feitas as contas, sairá mais cara a comissão do que o valor pago ao Fenerbahçe!Güler, refira-se, está na agenda do Barcelona, mas também de Milan ou Newcastle. Chegou a ser apontado ao Benfica, mas com estes valores em cima da mesa já terá certamente saído da rota.