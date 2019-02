Encontrado um corpo nos destroços do avião de Emiliano Sala

Os mergulhadores encontraram um corpo dentro do avião que transportava o futebolista Emiliano Sala e que caiu no último dia 21 de janeiro no canal da Mancha. Não se sabe ainda se se trata do avançado argentino ou do piloto, Dave Ibbotson, de 59 anos.Segundo a imprensa britânica, que cita o departamento de investigação de acidentes aéreos do país, um veículo operado remotamente filmou os destroços e entre eles era visível um ocupante.O avião, que se encontra praticamente "intacto", foi descoberto por uma embarcação financiada por um 'croudfunding' promovido pela família , e para o qual contribuíram muitos futebolistas, incluindo Messi e Mbappé.Sala viajava de Nantes para Cardiff, onde ia apresentar-se no seu novo clube. O avançado argentino tinha ido a França despedir-se dos seus companheiros do Nantes e deslocava-se para o País de Gales, no dia 21 de janeiro, mas o pequeno avião desapareceu dos radares por volta das 20h30, quando sobrevoava o canal da Mancha.