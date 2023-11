Endrick e o encontro com Messi: «Sou mais fã do Cristiano Ronaldo»

Endrick tem apenas 17 anos, mas já deixou para trás o rótulo de jovem promessa e atualmente é mesmo tido como uma das grandes certezas do futebol mundial. E, diga-se de passagem, não é para menos. Depois de solidificar a sua posição no Palmeiras, o que lhe valeu uma mudança para o Real Madrid na próxima temporada, o avançado do Verdão foi chamado à seleção brasileira e cumpriu mesmo a estreia na derrota (1-2) frente à Colômbia, tornando-se assim no quarto jogador mais jovem a vestir a camisola da canarinha. Numa conferência de imprensa do escrete, que na madrugada de quarta-feira vai medir forças com a Argentina, Endrick foi questionado sobre as referências futebolísticas e a resposta... não deixou dúvidas."Para mim, o Pelé é o rei, não há ninguém que vá chegar aos pés dele. Só agradeço a Deus por ele ter existido e eu ter conseguido ver filmes dele. Sobre o Messi, é uma pessoa fenomenal, o melhor do mundo novamente este ano. Só quero desfrutar o momento de jogar contra ele, estar no mesmo estádio do que ele porque é um jogador que só vi nos videojogos. Eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo, e o Guilherme brincava muito comigo, do Messi ser o melhor. Vai ser uma experiência maravilhosa ver o Messi de perto", disse o jovem avançado brasileiro, que deixou ainda elogios a Abel Ferreira, seu treinador no Palmeiras. "É uma pessoa fenomenal. Quando entras em campo... transformas-te. Quando te chama para conversar vês que é uma pessoa excecional. Ele ajudou-me bastante. Devo-lhe parte desta convocatória, agradeço-lhe muito."