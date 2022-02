Endrick pisca o olho ao Barcelona e fala do sucesso aos 15 anos: «Nem sequer consigo sair à rua»

Endrick é, por estes dias, um dos maiores destaques do futebol jovem no Brasil. O 'menino' de 15 anos do Palmeiras, que já é cobiçado por Real Madrid, brilhou na Copinha e contribuiu para a conquista do troféu , e garante que o Barcelona também é "uma opção para o futuro". Por enquanto, diz estar "de cabeça tranquila" e dá razão a Abel Ferreira, que pediu para o avançado não ter pressa "Preciso de ter os pés no chão e ser muito humilde. Tento nem ver redes sociais. Sabia que havia olheiros do Barcelona na Copinha, mas concentrei-me só no Palmeiras. Fiz o meu jogo, fomos campeões e joguei bem. Espero que os tenha impressionado", referiu, ao 'Sport', o ponta-de-lança que tem como ídolos Rivaldo e... Cristiano Ronaldo Endrick destacou a "dificuldade" do futebol profissional, e frisou a necessidade de "estar tranquilo", em alusão às orientações de Abel. "Não me chamou individualmente, mas chamou a equipa que venceu a Copinha para nos dar os parabéns. Acredito que mais à frente hei-de conseguir agradá-lo. Ele tinha razão [em relação à Disneyland]. Tenho de ter a cabeça no lugar. Sou muito jovem, é preciso ter calma".O brasileiro avançou que não pensa em sair do Palmeiras por enquanto, mas que o Barcelona... pode ser uma possibilidade. "Este clube abriu-me as portas, é o maior campeão do Brasil e a melhor equipa do Mundo segundo o ranking da IFFHS . Quero ficar aqui, ganhar muitos títulos e ser o ídolo dos adeptos. A minha cabeça está aqui, mas se um dia chegar o momento de sair, talvez o Barcelona seja uma opção...".Questionado acerca das comparações entre Endrick, Romário e Ronaldo, o canarinho... agradece. "São dois grandes jogadores que servem de inspiração, mas não me comparo com outros. Um dia destes o Ronaldo falou de mim e fiquei muito surpreendido com os elogios. Não esperava", confessou o jogador, que salientou que depois da Copinha nem consegue... sair à rua. "Não consigo. Pedem-me autógrafos, fotografias...", concluiu.