Cristiano Ronaldo, João Félix, Jorge Mendes e Benfica premiados nos Globe Soccer Awards

Correu bem para as cores portuguesas a entrega dos Globe Soccer Awards, que este domingo teve lugar no Dubai. Cristiano Ronaldo foi galardoado com o prémio de Jogador do Ano; João Félix venceu o galardão para a revelação; Jorge Mendes foi considerado o melhor empresário e o Benfica partilhou com o Ajax a distinção relativa ao Centro de Treinos do Ano. Fernando Santos, que estava nomeado na categoria de treinador, viu Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, arrebatar o prémio.17h53 - "É difícil escolher o melhor golo, mas o golo à Sampdoria é o melhor da minha carreira de cabeça, dizem que saltei 2,65 metros mas acho que foi mais", acrescentou o avançado da Juventus.17h50 - "Tenho de agradecer à minha família, à minha namorada, ao Cristianinho, aos meus outros três filhos que estão no hotel, à família e amigos que nos veem em Portugal, aos meus colegas de equipa da Juventus e da Seleção, ao meu empresário. Tenho de agradecer à comunidade árabe que sempre me recebeu muito bem. Agradeço também a quem votou, é uma grande honra receber este prémio e espero no próximo ano voltar", disse Cristiano Ronaldo.17h48 - Cristiano Ronaldo é o Jogador do Ano!17h46 - Lucy Bronze, do Lyon, ganha o prémio de Jogadora do Ano.17h44 - "Obrigado ao Benfica, ao Atlético Madrid e à minha família, que me apoiou sempre desde o início", disse o jovem internacional português dos colchoneros.17h42 - João Félix vence o Prémio Revelação!17h39 - Miralem Pjanic, médio bósnio da Juventus, de 29 anos, é agraciado com o segundo Prémio Carreira atribuído na cerimónia.17h35 - Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, é o vencedor do prémio Treinador do Ano, categoria para onde estava nomeado Fernando Santos, o selecionador nacional. "Agradeço em nome da minha equipa técnica, o Liverpool teve um grande ano de 2019, muito obrigado", explicou o alemão num vídeo previamente gravado.17h30 - "Muito obrigado ao júri e a todas as pessoas que trabalham na nossa academia. O clube está muito orgulhoso deste prémio", disse Rui Costa, que representa os encarnados na cerimónia.17h28 - Benfica e Ajax são os vencedores do prémio para a Academia do Ano.17h24 - O prémio de Clube do Ano vai para o Liverpool.17h21 - O Al-Hilal, que foi treinado por Jorge Jesus, é o Clube Árabe do Ano.17h20 - O prémio de Melhor Jovem Jogador Árabe do ano vai para Achraf Hakimi.17h16 - Jorge Mendes é eleito o Empresário do Ano. "Quero agradecer às pessoas da Gestifute, à minha família, à minha mulher, a João Félix - o melhor jovem jogador do ano - e a Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre", disse o agente, de 53 anos.17h13 - Ryan Giggs, antigo jogador galês que fez grande parte da carreira no Manchester United, vence o Prémio Carreira. "Joguei com muitos bons treinadores, mas tenho de agradecer a Alex Ferguson. Tenho também de agradecer aos companheiros com quem joguei, à minha família e aos meus amigos", disse o antigo craque.17h11 - Alisson Becker, jogador do Liverpool, ganha o prémio para o melhor guarda-redes. "Espero que 2020 seja um ano especial e que consigamos revalidar o título da Liga dos Campeões", desejou o brasileiro num vídeo passado na cerimónia.17h00 - A Gala Internacional do Futebol vai começar dentro de instantes no Dubai.O internacional português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor do prémio de melhor futebolista, João Félix, eleito o 'Golden Boy' pelo Tuttosport e Fernando Santos são candidatos aos Globe Soccer Awards de 2019.Cristiano Ronaldo, outras cinco vezes distinguido como o melhor jogador FIFA e vencedor da Bola de Ouro da France Football, já venceu o Globe Soccer Awards, na categoria de melhor futebolista, em 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018.Este ano volta a estar nomeado para o prémio, atribuído pela associação europeia de empresários de futebol (EFAA) e a associação europeia de clubes (ECA), numa categoria em que concorre com Messi (FC Barcelona), Van Dijk (Liverpool) e Salah (Liverpool).Na corrida a jogador revelação do ano está o também português João Félix, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, e que este ano já venceu o prémio Golden Boy, que distingue o melhor futebolista sub-21.Félix tem a concorrência de Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haaland (Salzburgo) e Ansu Fati (Barcelona).Fernando Santos, que já tinha sido nomeado e vencedor em 2016, ano em que levou Portugal à conquista do Europeu de França, está indicado uma vez mais para melhor treinador, desta vez frente a Juergen Klopp e Erik Ten Hag.O selecionador luso venceu a Liga das Nações, enquanto Klopp conduziu o Liverpool ao título europeu, e Tem Hag levou o Ajax às meias-finais da 'Champions'.Outro português habituado aos prémios da Globe Soccer Awards é o empresário Jorge Mendes, distinguido em oito ocasiões de nove edições, e que está indicado mais uma vez, juntamente com os italianos Mino Raiola e Federico Pastorello.Em ano de Mundial feminino, as campeãs Megan Rapinoe e Alex Morgan, dos Estados Unidos, são candidatas a melhor futebolista, numa lista que inclui a inglesa Lucy Bronze e a francesa Amandine Henry.O Benfica, que também está representado por Rui Costa, pode receber o prémio de Academia do Ano.