Enzo Pérez conhece bem Jorge Jesus e avisa na Argentina: «Taticamente é um monstro»

Jorge Jesus e Enzo Pérez trabalharam juntos no Benfica entre 2012 e 2015, mas os caminhos do treinador português e do jogador argentino separaram-se... até agora. Enzo está no River Plate e vai defrontar o Flamengo de Jorge Jesus na final da Taça Libertadores, a 23 de novembro, no Chile.O jogador conhece bem o técnico que revolucionou a sua carreira. "O Jesus colocou-me a jogar no meio. Eu não queria, não me via ali, mas ele disse-me: 'Fica tranquilo, vamos treinar. Vou mostrar-te uns vídeos e fazemos uns exercícios'. Acabei por ser o melhor jogador do ano em Portugal (2014) e ele tinha razão. Taticamente é um monstro", contou Enzo Pérez ao diário 'La Nación'.Enzo Pérez acabou por rumar ao Valencia em janeiro de 2015, por 25 milhões de euros. No Benfica, com Jesus, ganhou cinco títulos e esteve nas duas finais da Liga Europa que os encarnados perderam em 2013 e 2014, com o Chelsea e o Sevilha, respetivamente.