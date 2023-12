Enzo Pérez despede-se do River como campeão

Com muita emoção à mistura, Enzo Pérez, antigo jogador do Benfica, despediu-se do River Plate como campeão do Troféu de Campeões 2023 após vencer por 2-0 ao Rosário Central com golos de Facundo Colidio e Nacho Fernandez.O ex-encarnado deixou o campo aos 83' e recebeu uma ovação dos adeptos Millonarios no estádio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.Enzo chegou ao River em 2017 vindo do Valencia. Conquistou 10 títulos, entre eles a Libertadores 2018 em Madrid diante do Boca. Além disso, tornou-se ídolo para sempre quando, com uma lesão e um River sem reservas por causa do covid-19, decidiu ser o guarda-redes na vitória por 2-1 contra o Independiente Santa Fé na Libertadores 2021. No River, somou 242 jogos, com 6 golos e 10 assistências.No final do jogo frente ao Rosário, recebeu o troféu e foi homenageado com todos os companheiros a vestir a braçadeira de capitão.O futuro parece agora estar perto do Messi no Inter Miami.