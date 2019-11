Enzo Pérez e a derrota do River Plate frente ao Flamengo: «Liquidaram-nos»

O momento em que termina a final da Libertadores e Jorge Jesus salta para dentro de campo O momento em que termina a final da Libertadores e Jorge Jesus salta para dentro de campo

Enzo Pérez, que fez questão de abraçar Jorge Jesus antes do início do jogo – reencontraram-se depois de terem trabalhado juntos no Benfica –, não conseguiu esconder a sua desilusão com a derrota do River."Não matámos o jogo", assinalou o argentino, de 33 anos, que apontou os erros cometidos pela sua equipa nos minutos finais: "Tínhamos o jogo perfeitamente controlado, mas eles conseguiram marcar e depois ficaram motivados com o golo. Liquidaram-nos... Quando quisemos reagir já não conseguimos".O treinador do clube de Buenos Aires, Marcelo Gallardo, também assumiu que foi um desfecho doloroso. "Estivemos a um curto passo de ganhar e depois... Só nos resta digerir esta derrota", disse o técnico argentino, não deixando de elogiar os seus pupilos: "Estou orgulhoso do que fizeram pois jogámos contra um grande rival."