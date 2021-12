Equador: Candidato à presidência do Emelec pensa em Rui Almeida

José Pepe Auad, candidato à presidência do Emelec, está a equacionar a contratação de um treinador português.confirmou que Rui Almeida foi sondado, num projeto que inclui também David Trézeguet, ex-internacional francês, como diretor desportivo. As eleições estão marcadas para janeiro de 2022.O último clube de Rui Almeida, de 52 anos, foi o Gil Vicente na época passada. A carreira de treinador principal conta com várias passagens por França (Red Star, Bastia, Troyes e Caen) e a selecção sub-23 da Síria, tendo ainda sido adjunto de Jesualdo Ferreira no Sp. Braga, Sporting, Panathinaikos (Grécia) e Zamalek (Egito).O Emelec terminou em 2.º lugar na 2.ª fase do campeonato equatoriano, atrás do campeão Independiente del Valle, treinado por outro português: Renato Paiva.