Equador: Rui Vitória é 'trunfo' de candidato à presidência do Emelec

Rui Vitória é 'trunfo' eleitoral do Emelec. O candidato à presidência do emblema equatoriano, José Auad Valdez, está a negociar a contratação do técnico português caso seja eleito, de acordo com o portal 'Goal'. O antigo internacional francês David Trezeguet foi já anunciado como diretor-desportivo.O Emelec é o atual quinto classificado do campeonato do Equador, com 22 pontos em 14 jornadas.Vitória, de 52 anos, está sem clube desde que deixou os russos do Spartak Moscovo em dezembro.