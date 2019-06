Equipa de José Morais falha liderança isolada do campeonato sul-coreano

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, desperdiçou este domingo a possibilidade de recuperar a liderança isolada do campeonato sul-coreano, ao empatar a um golo na receção ao Suwon Bluewings, em jogo da 17.ª jornada da prova.





O bicampeão sul-coreano até entrou praticamente a ganhar, na sequência do golo marcado pelo avançado Lee Dong-Gook aos dois minutos, mas a equipa visitante, oitava classificada, reagiu na segunda parte e conseguiu restabelecer a igualdade por intermédio do avançado australiano Adam Taggart, aos 72'.O Jeonbuk Motors reassumiu o comando do campeonato, mas agora em igualdade pontual com o FC Seul, que no sábado tinha ultrapassado a equipa treinada por José Morais do topo da classificação, ao impor-se por 2-1 no estádio do Daegu.