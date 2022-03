A UEFA anunciu esta quinta-feira, em comunicado oficial, que as equipas e a seleção da Bielorrússia passarão, com efeito imediato, a disputar os jogos em casa em estádio neutro na sequência do conflito entre Rússia e Ucrânia.De resto, as partidas em que as equipas desse país jogarem em casa, serão também à porta fechada. O organismo garante ainda que vão ser realizadas mais reuniões num futuro próximo de forma a serem tomadas outras medidas.