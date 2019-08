Eriksen no Man. United abre portas a... Pogba no Real Madrid

Pode estar muito perto de ser anunciada uma 'bomba' neste mercado de transferências. De acordo com o jornal 'AS', o Manchester United já terá chegado a acordo com Eriksen, médio dinamarquês do Tottenham, com um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Caso o negócio se concretize, a mesma publicação avança que o emblema de Manchester passaria a aceitar negociar o internacional francês com o Real Madrid.





O jornal 'AS' avança ainda que, nesta terça-feira, um emissário dos spurs esteve presente em Manchester para dar seguimento às negociações entre os dois clubes. Segundo a mesma publicação, o acordo pode ficar fechado já esta quarta-feira.