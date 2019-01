Eriksson deixa comando técnico da seleção das Filipinas

O sueco Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, deixou esta sexta-feira o comando técnico da seleção filipina, menos de três meses depois de ter sido contratado, anunciou a federação local."Foi um vínculo de curto prazo, como já tínhamos anunciado", disse o secretário-geral da federação filipina, Edwin Gastanes, explicando que não se trata de um despedimento, porque o sueco foi contratado apenas para a Taça Suzuki 2018 e para a Taça Asiática.A seleção Filipina saiu da Taça Asiática, que decorre nos Emirados Árabes Unidos, com três derrotas, frente a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, Quirguistão e China.Sven-Göran Eriksson sucedeu, no final de outubro ao inglês Terry Butcher, que deixou o cargo em agosto, menos de dois meses depois de ter sido nomeado, sem dirigir a equipa em qualquer encontro, por considerar que não conseguiria levar a cabo o seu projeto na seleção.Eriksson, de 70 anos, comandou o Benfica em duas ocasiões, entre 1982 e 1984 e entre 1989 e 1992, tendo ainda orientado clubes como Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio e Manchester City e as seleções de Inglaterra, México e Costa do Marfim. Na China, onde treinou pela primeira vez em 2013, passou por Guangzhou R&F, Shanghai SIPG e Shenzen FC.