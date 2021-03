«És um macaco, tu sabes que és»: Kamara revela insultos de jogador do Slavia no jogo da Liga Europa

As imagens correram mundo, a UEFA já abriu uma investigação e agora foi a vez de Glen Kamara falar do insulto racista de que diz ter sido alvo no jogo entre Rangers e Slavia de Praga, por parte de Ondrej Kudela.





"Desde o verão que muitos de nós nos ajoelhamos em memória daqueles que perderam as suas vidas por ataques racistas. Se a UEFA quer realmente mostrar um cartão vermelho ao racismo, então chegou a altura de parar com o simbolismo e mostrar tolerância zero. Como jogador eu espero que ninguém tolere um insulto racista dentro ou fora de campo em 2021. Durante o jogo com o Slavia de Praga, Kudela estava a discutir com um jogador do Rangers e eu tentei intervir. Ele disse-me para me calar e depois disse: 'um segundo, amigo'. Veio até mim, cobriu a boca, encostou-se ao meu ouvido e disse-me as seguintes palavras: 'Tu és um macaco, tu sabes que és'. Fiquei chocado e horrorizado por ouvir aquele insulto racista por parte de um jogador profissional de futebol. As ações de Kudela foram premeditadas, mas ele falou alto o suficiente para o meu colega de equipa Bongai Zungu ouvir o que ele disse", explicou o médio do Rangers num comunicado divulgado na sexta-feira.Kamara sublinhou que os "jogadores negros estão cansados da liberdade que os fanáticos têm para exibir o ódio nas redes sociais" e agradeceu ainda o "apoio incondicional" da equipa, do clube e "em especial" do treinador Steven Gerrard.Recorde-se que a UEFA anunciou a abertura de uma investigação a incidentes no jogo, após o clube escocês ter denunciado que um jogador dos checos proferiu insultos racistas. Tanto o clube da capital da República Checa como Kudela negaram a alegação, mesmo depois de duras críticas do Rangers, que pede uma punição severa após uma noite em que vários outros jogadores "receberam abusos e ameaças racistas na Internet".Antes, a UEFA explicou que esperava os relatórios do jogo, por parte de árbitros e delegados, para avaliar o caso, que Kudela diz ter acontecido "de cabeça quente", mesmo que sem intenção racista, citado em comunicado da equipa.Mais, o Slavia diz que não conseguiu entrar no balneário no Ibrox, tendo Kudela recebido vários murros na cabeça por parte de Kamara, sob o olhar de Gerrard e de representantes da UEFA.O organismo confirma a existência de "um incidente no túnel após o fim do jogo, com jogadores de ambas as equipas", após uma partida em que a formação da casa terminou com nove jogadores, após as expulsões de Roofe e Balogun.













Esta imagem marcou a noite europeia: jogador do Rangers deu pontapé na cara do guarda-redes do Slavia